«МЮ» отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

Как сообщает The Independent,сделалпредложение о трансфере полузащитника

По информации издания, французский клуб предложил «красным дьяволам» прямой обмен чемпиона мира на нападающего Неймара.

Но манкунианцы отказались производить эту сделку. В «Юнайтед» считают, что 27-летний бразилец получает слишком высокую зарплату, что может отрицательно сказаться на атмосфере в команде.

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

Неймар сыграл в 28 играх в составе ПСЖ, отметившись 23 забитыми голами и 13 ассистами. 0