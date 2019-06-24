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    «МЮ» отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Франции ПСЖ
    Как сообщает The Independent, «Пари Сен-Жермен» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере полузащитника Поля Погба.

    Поль Погба
    Поль Погба

    По информации издания, французский клуб предложил «красным дьяволам» прямой обмен чемпиона мира на нападающего Неймара.

    Но манкунианцы отказались производить эту сделку. В «Юнайтед» считают, что 27-летний бразилец получает слишком высокую зарплату, что может отрицательно сказаться на атмосфере в команде.

    В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

    Неймар сыграл в 28 играх в составе ПСЖ, отметившись 23 забитыми голами и 13 ассистами. 0

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