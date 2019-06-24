«Локомотив» обыграл «Аустрию» в товарищеском матче

Игроки «Локомотива»
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«Железнодорожники» выиграли со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отметились Никита Дорофеев, Эдер и Станислав Магкеев.
Контрольный матч
«Аустрия» (Австрия) — «Локомотив» (Россия) — 1:3 (1:2)
Голы: Дорофеев, 12 (0:1). Цумак, 19 (1:1). Эдер, 45 (1:2). Магкеев, 86 (1:3)«Локомотив»: Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Магкеев, Чорлука (Лапшов, 46), Лысов (Идову, 46), Куликов, Коломейцев (Дорофеев, 72), Тугарев (Миронов, 46), Дорофеев (Рыбчинский, 46), Эдер (Сулейманов, 46), Жемалетдинов (Долгов, 60)