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    Комбаров близок к переходу в «Крылья Советов»

    Трансферы Футбол России Крылья Советов
    Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время должен подписать контракт с самарскими «Крыльями Советов», утверждает Sport24.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    Как сообщает источник, 32-летний футболист в скором времени присоединится к самарской команде на сборах в Австрии, которые пройдут с 24 июня по 7 июля.

    Напомним, «Спартак» объявил о расторжении контракта с Комбаровым на прошлой неделе. Игрок выступал за «красно-белых» с 2010 года. В 2017-м он стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    В прошедшем сезоне Комбаров сыграл за «Спартак» 13 матчей в РПЛ, забил один гол и получил одну желтую карточку. 0

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