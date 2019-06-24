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    Глушаков хочет перейти в «Ростов» — СМИ

    Ростов Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в «Ростове».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Глушаков активно интересуется вариантом перехода в «Ростов» и считает его приоритетным для себя.

    Отмечается, что футболист сам связывался с тренерским штабом «Ростова» по поводу сотрудничества.

    В то же время, по данным издания, «Ростов» считает среднюю линию команды укомплектованной. В клубе отвечали отказом на просьбу рассмотреть кандидатуру Глушакова.

    Напомним, на прошлой неделе «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым. 0

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