Глушаков хочет перейти в «Ростов» — СМИ

Экс-полузащитникхочет продолжить карьеру в

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Глушаков активно интересуется вариантом перехода в «Ростов» и считает его приоритетным для себя.

Отмечается, что футболист сам связывался с тренерским штабом «Ростова» по поводу сотрудничества.

В то же время, по данным издания, «Ростов» считает среднюю линию команды укомплектованной. В клубе отвечали отказом на просьбу рассмотреть кандидатуру Глушакова.

Напомним, на прошлой неделе «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым. 0