Официально: Бенитес покинул «Ньюкасл»

покинулв связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт «сорок».

«Мы много работали, чтобы продлить контракт Рафы. Однако достичь согласия с ним и его представителями оказалось невозможно.

Его тренерский штаб в составе Пако де Мигеля Морено, Антонио Гомеса Переса и Микеля Антии тоже покинет клуб 30 июня», — говорится в заявлении английской команды.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул «черно-белых» в Премьер-лигу.

В прошедшем сезоне «Ньюкасл» финишировал на 13-м месте в АПЛ. 0