Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца

Экс-полузащитник «Локомотива»заявил, что перенес операцию в связи с травмой, полученной в последнем матче.

32-летний футболист, ставший летом свободным агентом, надеется вернуться в строй через два месяца.

«Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.

P.S. Сейчас я нахожусь не в простой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

В прошедшем сезоне на счету Тарасова 15 матчей. 0