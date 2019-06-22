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    Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца

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    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что перенес операцию в связи с травмой, полученной в последнем матче.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    32-летний футболист, ставший летом свободным агентом, надеется вернуться в строй через два месяца.

    «Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! 2 месяца и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.

    P.S. Сейчас я нахожусь не в простой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

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