ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыгралаПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах
  • 08:15
    • Все результаты первого раунда драфта НХЛ
  • 07:43
    • Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в 1/4 финала КА
  • 00:56
    • Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций
  • 00:43
    • В Минске открылись Европейские игры-2019
  • 23:43
    • Неймар не намерен готовиться к сезону с ПСЖ
    Все новости спорта

    Защитник «Ромы» согласовал контракт с «Наполи»

    Трансферы Футбол Италии Рома Наполи
    «Наполи» согласовал с защитником «Ромы» Костасом Маноласом условия личного контракта, сообщает Sky Sport Italia.

    Костас Манолас
    Костас Манолас

    По информации источника, неаполитанцам теперь осталось договориться с римским клубом. «Наполи» готов выплатить «волкам» отступные в размере 36 миллионов евро за 28-летнего грека.

    Напомним, Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

    В минувшем сезоне он провел 27 матчей в Серии А за «Рому», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Мелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынке
  • Вчера в 18:31
    •
  • Прогноз
  • Перу — Бразилия
  • 2.04
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Нигерия начнет Кубок африканских наций?
  • Нигерия — Бурунди. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сохранит ли Бразилия лидерство в группе A?
  • Перу — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Одержит ли Венесуэла первую победу на Кубке Америки 2019 года?
  • Боливия — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Легенды стали героями интернета Футбол Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогрессаДве легенды футбола стали главными героями битвы фанатов в виртуальной реальности 20/06/2019 в 23:400
  • 11:23
    • «РБ Лейпциг» заинтересован в покупке хавбека ПСЖ
  • 11:09
    • Вратарь «Спартака» перенес операцию
  • 10:54
    • Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС
    Леонид Федун Футбол Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикамМосковский клуб должен стать народным в 2023 году 20/06/2019 в 18:570
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка в группе А на Кубке Америки?
  • 2.88
    •
  • 10:38
    • Подколзин: Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером»
  • 10:21
    • Защитник «Ромы» согласовал контракт с «Наполи»
  • 10:06
    • Филиппо Индзаги возглавит клуб серии Б
    Лионель Месси Футбол Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой«Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки 20/06/2019 в 14:380
  • 08:47
    • Сборная России обыграла Германию в Лиге наций
  • 08:31
    • Де Лигт может перейти в «Ювентус»
  • 08:00
    • Гондурас проиграл Кюрасао на Золотом кубке КОНКАКАФ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие