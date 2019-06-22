Защитник «Ромы» согласовал контракт с «Наполи»

согласовал с защитникомусловия личного контракта, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, неаполитанцам теперь осталось договориться с римским клубом. «Наполи» готов выплатить «волкам» отступные в размере 36 миллионов евро за 28-летнего грека.

Напомним, Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне он провел 27 матчей в Серии А за «Рому», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 0