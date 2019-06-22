Боливия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.06.2019)

Составы команд:
«Боливия»: Карлос Лампе, Луис Акин, Диего Бехарано Ибаньес, Марвин Бехарано, Адриан Джузино, Алехандро Чумасеро, Эрвин Сааведра, Лионель Хустиньяно, Самуэль Галиндо, Рауль Кастро, Марсело Морено.
«Венесуэла»: Вилькер Фариньес, Микель Вильянуэва, Джон Чансельор, Луис Дель Пино, Роберто Росалес, Хуниор Морено, Янхель Эррера, Томас Ринкон, Хефферсон Саварино, Джон Мурильо, Хосе Саломон Рондон.
Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Боливия» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.