«Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию

на своем официальном сайте объявил о планах по открытию этим летом футбольной академии в России.

«Пари Сен-Жермен» откроет футбольную академию psg.fr 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Парижане построят крытый зал по самым современным технологиям около стадиона «Лужники», в котором дети в возрасте от 3 до 15 лет будут тренироваться.

Техническим директором проекта назначен Микаэль Годрилье, работавший последние два года с командами «Пари Сен-Жермен» различных возрастов. Помогать ему будут шесть ассистентов тренера и тренер вратарей. В ноябре 2019 года футболисты российской академии отправятся в лагерь в Сочи.

Бренд-директор парижан Фабьен Аллегре заявил, что академии клуба в скором времени могут появиться в Санкт-Петербурге и других российских городах. 0