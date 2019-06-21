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    «Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию

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    «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о планах по открытию этим летом футбольной академии в России.

    «Пари Сен-Жермен» откроет футбольную академию
    «Пари Сен-Жермен» откроет футбольную академию

    Парижане построят крытый зал по самым современным технологиям около стадиона «Лужники», в котором дети в возрасте от 3 до 15 лет будут тренироваться.

    Техническим директором проекта назначен Микаэль Годрилье, работавший последние два года с командами «Пари Сен-Жермен» различных возрастов. Помогать ему будут шесть ассистентов тренера и тренер вратарей. В ноябре 2019 года футболисты российской академии отправятся в лагерь в Сочи.

    Бренд-директор парижан Фабьен Аллегре заявил, что академии клуба в скором времени могут появиться в Санкт-Петербурге и других российских городах. 0

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