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    Неймар принял все условия «Барселоны»

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    Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возможного трансфера, утверждает UOL.

    Неймар
    Неймар

    Как рассказал источник, близкий к окружению футболиста, 27-летний нападающий парижан согласился пойти на снижение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб, отозвать свой иск о взыскании с «сине-гранатовых» € 26 млн за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть ПСЖ.

    В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

    Ранее появилась информация, что парижане не продадут футболиста дешевле € 300 млн. 0

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