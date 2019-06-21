Неймар принял все условия «Барселоны»

Форвардсогласился на условия, выдвинутыедля его возможного трансфера, утверждает UOL.

Как рассказал источник, близкий к окружению футболиста, 27-летний нападающий парижан согласился пойти на снижение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб, отозвать свой иск о взыскании с «сине-гранатовых» € 26 млн за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть ПСЖ.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

Ранее появилась информация, что парижане не продадут футболиста дешевле € 300 млн. 0