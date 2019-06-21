Лодыгин не планирует возвращаться в Россию

Вратарьпрокомментировал свое будущее, отметив, что не планирует возвращаться в чемпионат России.

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Вторую часть минувшего сезона 29-летний вратарь провел в аренде в греческом «Олимпиакосе».

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть — это "Зенит", но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», — цитирует Лодыгина «Чемпионат».

В «Зенит» Лодыгин перешел летом 2013 года из греческого «Ксанти». 0