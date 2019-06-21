Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

продлил контракт с полузащитником информирует пресс-служба клуба.

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Новое соглашение 29-летнего игрока с «армейцами» рассчитано на два года.

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за «красно-синих» 342 матча, в которых забил 75 голов. Он является трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с «Картахеной», из-за которого был вынужден пропустить остаток сезона. 0