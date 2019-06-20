«МанСити» объявил о продлении контракта с Зинченко

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «горожан» с игроком сборной Украины рассчитано до лета 2024 года.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы» за 2 миллиона евро.

В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.

Вместе с командой Зинченко дважды становился чемпионом английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу — Кубок Англии и Суперкубок Англии. 0