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    «МанСити» объявил о продлении контракта с Зинченко

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Зинченко.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Новое соглашение «горожан» с игроком сборной Украины рассчитано до лета 2024 года.

    Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы» за 2 миллиона евро.

    В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.

  • СМИ: Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»
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    • Вместе с командой Зинченко дважды становился чемпионом английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу — Кубок Англии и Суперкубок Англии. 0

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