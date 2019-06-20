«Зенит» может вернуть Паредеса

Полузащитникможет вернуться в Россию, утверждает Le Parisien.

По информации источника, в стане парижан не очень довольны выступлениями 24-летнего хавбека за клуб, поэтому готовы продать игрока, а одним из вариантов является «Зенит».

Сообщается, что рассматривается вариант с возвращением полузащитника в Россию. При этом речь идёт не об аренде, а о выкупе контракта игрока.

Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» в январе текущего года за 40 миллионов евро. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. 0