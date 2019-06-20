«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2020 году

«Реал» интересуется нападающим «Пари Сен-Жермен», но планирует его заполучить летом 2020 года, сообщает AS.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил вернуться к своей прежней модели поведения на трансферном рынке и подписывать одну большую звезду каждый год. Нынешним летом «сливочные» уже оформили трансфер полузащитника Эдена Азара из «Челси».

В «Реале» заинтересованы в том, чтобы форвард не подписывал новый контракт с парижанами, а затем сам попросился в мадридский клуб.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал девять результативных передач. 0