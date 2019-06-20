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    Березовский покинул «Динамо» ради работы в «Сочи»

    Трансферы Футбол России Динамо Сочи
    Роман Березовский покинул пост тренера по работе с вратарями молодежной команды «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».

    Роман Березовский
    Роман Березовский

    44-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе ФК «Сочи» у Александра Точилина.

    «Желаю "Динамо" только успеха и побед! Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ», — сказал Березовский.

    Березовский защищал ворота «Динамо» с 2002 по 2005 и с 2012 по 2015 год. После завершения карьеры в 2015 году он работал на разных должностях в столичном клубе. 0

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