Березовский покинул «Динамо» ради работы в «Сочи»

покинул пост тренера по работе с вратарями молодежной команды сообщает официальный сайт «бело-голубых».

44-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе ФК «Сочи» у Александра Точилина.

«Желаю "Динамо" только успеха и побед! Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ», — сказал Березовский.

Березовский защищал ворота «Динамо» с 2002 по 2005 и с 2012 по 2015 год. После завершения карьеры в 2015 году он работал на разных должностях в столичном клубе. 0