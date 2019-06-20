«Барселона» подписала голландского защитника

Игрок будет выступать за резервный состав
globallookpress.com
С 20-летним голландцем подписан двухлетний контракт, сумма отступных составляет 100 миллионов евро, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Ожидается, что игрок будет выступать за резервный состав клуба.
Ван Бейнен перешел в «Барселону» на правах свободного агента, до этого он выступал за «НАК Бреда».
По информации Mundo Deportivo, отец футболиста, Али Дарсун, является агентом другого новичка каталонцев полузащитника Френки де Йонга. 0