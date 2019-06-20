ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Легенды стали героями интернетаМесси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса
  • 00:01
    • Германия разгромила Сербию на молодежном Евро
  • 23:55
    • «Зенит» может вернуть Паредеса
  • 23:44
    • «Барселона» подписала голландского защитника
  • 22:12
    • «Ростов» может подписать Боккетти
  • 21:52
    • Лебедев договорился о бое с небитым французом
    Все новости спорта

    «Барселона» подписала голландского защитника

    Барселона Футбол Испании Примера Трансферы Календарь Примеры
    Защитник Майк ван Бейнен официально стал игроком «Барселоны».

    Игрок будет выступать за резервный состав
    Игрок будет выступать за резервный состав

    С 20-летним голландцем подписан двухлетний контракт, сумма отступных составляет 100 миллионов евро, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Ожидается, что игрок будет выступать за резервный состав клуба.

    Ван Бейнен перешел в «Барселону» на правах свободного агента, до этого он выступал за «НАК Бреда».

    По информации Mundo Deportivo, отец футболиста, Али Дарсун, является агентом другого новичка каталонцев полузащитника Френки де Йонга​. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всем
  • 19/06/2019 в 23:04
    •
  • Прогноз
  • Уругвай — Япония
  • 1.99
  • Сегодня в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли Уругвай громить соперников?
  • Уругвай — Япония. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли японцы избежать очередного разгрома?
  • Уругвай — Япония. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Разгромит ли Коста-Рика очередного соперника?
  • Коста-Рика — Бермудские острова. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыгралаПроект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал 19/06/2019 в 19:190
  • 20:56
    • Рауль возглавил резервную команду «Реала»
  • 20:10
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
  • 19:56
    • Шарапова уступила Кербер в Испании
    Денис Глушаков Футбол Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака» Вчера в 11:560
  • Экспресс дня

  • Приблизится ли «Депортиво» к возвращению в Примеру?
  • 4.82
    •
  • 21:42
    • Дания разобралась с Австрией на молодежном Евро
  • 20:44
    • «Рубин» уступил «Нефтехимику», «Краснодар» не справился с «Чайкой»
  • 20:20
    • Родина покинула турнир в Бирмингеме
    Маттейс де Лигт Футбол Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всемОт Маттейса де Лигта до Поля Погба 19/06/2019 в 23:040
  • 19:13
    • «Краснодар» объявил о подписании Вилены
  • 17:50
    • Медведева выступит в Москве, Загитова — в Японии
  • 16:57
    • Сульшер получил 100 миллионов фунтов на летние трансферы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие