«Барселона» подписала голландского защитника

Защитникофициально стал игроком

С 20-летним голландцем подписан двухлетний контракт, сумма отступных составляет 100 миллионов евро, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ожидается, что игрок будет выступать за резервный состав клуба.

Ван Бейнен перешел в «Барселону» на правах свободного агента, до этого он выступал за «НАК Бреда».

По информации Mundo Deportivo, отец футболиста, Али Дарсун, является агентом другого новичка каталонцев полузащитника Френки де Йонга​. 0