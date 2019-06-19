«Ростов» представил новую форму на сезон-2019/20

представил общественности новые комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Техническим спонсором клуба стала компания Adidas. Домашний комплект выполнен в темно-синем цвете с желтыми полосками. Гостевой вариант — желтый. Дополнительный комплект формы представлен в белом цвете. Вратарь будет выступать в серой форме.

Сезон-2018/19 «Ростов» завершил на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 30 матчах.

С 26 июня по 4 июля «Ростов» будет принимать участие в Кубке Париматч Премьер вместе с ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром».

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Встречаем!

👊🏻⚽👏🏻

Наша форма на новый футбольный сезон!#мыростов pic.twitter.com/GHD0MqOFhi — Football Club Rostov (@rostovfc) 19 June 2019

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