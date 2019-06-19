Ордец: Слышал, что «Динамо» — очень амбициозный клуб

Новичокзащитникподелился впечатлениями о переходе в стан московского клуба.

Иван Ордец ФК «Шахтер» 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«До перехода слышал о "Динамо" только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьёзные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», — цитирует Ивана пресс-служба «Динамо».

Соглашение Ордеца с клубом рассчитано на три года. Игрок покинул донецкий «Шахтер» в статусе свободного агента. 0