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    Федерация футбола Франции не приняла апелляцию Неймара

    Футбол Франции ПСЖ
    Как сообщает France Football, высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции не принял апелляцию форварда ПСЖ Неймара на 3-матчевую дисквалификацию.

    Неймар
    Неймар

    Напомним, бразилец был дисквалифицирован за свое поведение после финального матча Кубка Франции против «Ренна», в котором парижане проиграли по пенальти. Тогда Неймар после игры ударил фаната «Ренна» в область подбородка.

    Бразильский форвард уже пропустил две встречи, а третьей станет игра за Суперкубок Франции с тем же «Ренном».

    Отметим, Неймар также подал апелляцию на 3-матчевую еврокубковую дисквалификацию за оскорбления арбитров, обслуживавших ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» (1:3). 0

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