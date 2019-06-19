Федерация футбола Франции не приняла апелляцию Неймара

Как сообщает France Football, высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции не принял апелляцию форвардана 3-матчевую дисквалификацию.

Напомним, бразилец был дисквалифицирован за свое поведение после финального матча Кубка Франции против «Ренна», в котором парижане проиграли по пенальти. Тогда Неймар после игры ударил фаната «Ренна» в область подбородка.

Бразильский форвард уже пропустил две встречи, а третьей станет игра за Суперкубок Франции с тем же «Ренном».

Отметим, Неймар также подал апелляцию на 3-матчевую еврокубковую дисквалификацию за оскорбления арбитров, обслуживавших ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» (1:3). 0