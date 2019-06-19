Комбаров рассказал о причинах ухода из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака»рад, что остался с московским клубом в хороших отношениях после своего ухода.

«В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру — "Динамо", "Спартак", сборная — выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало.

Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.

Это обоюдное решение. Все без подводных течений, камней — открыто, и я рад, что остаюсь в хороших отношениях с клубом», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс». 0