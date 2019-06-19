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    Комбаров рассказал о причинах ухода из «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рад, что остался с московским клубом в хороших отношениях после своего ухода.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру — "Динамо", "Спартак", сборная — выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало.

    Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.

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    • Это обоюдное решение. Все без подводных течений, камней — открыто, и я рад, что остаюсь в хороших отношениях с клубом», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс». 0

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