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    Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник Денис Глушаков обратился к болельщикам «Спартака» после расторжения контракта с клубом.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Дорогие болельщики. Приходит время сказать "До свидания". Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в "Спартак". В качестве тренера, менеджера — не знаю, кем. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что были все годы с командой, с коллективом. То, что мы праздновали на этом месте минуты и мгновения чемпионского сезона, — незабываемо.

    Я ухожу ради "Спартака" и понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. Для меня, наверное, важнее "Спартак", чем что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол. Не знаю, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего.

    Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу и проведённые вместе годы. Конечно, сотрудников базы, которые многое делали для нас. Руководство клуба за доверие, за то, что поверили в меня и всегда были со мной на одной волне. Всё для команды делали, когда я подходил и от команды требовал или просил. Мне не стыдно ни за что, я вас люблю очень сильно. Берегите "Спартак". Один за всех и все за одного! Красно-белая семья, удачи», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

    Следующей командой хавбека может стать «Сочи». 0

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