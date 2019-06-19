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    «Рома» и «Вулверхэмптон» получили соперников в Лиге Европы

    Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы.

    «Рома» сыграет в квалификации
    «Рома» сыграет в квалификации

    Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

    Путь чемпионов

    «Тре Пенне» (Сан-Марино)/«Санта-Колома» (Андорра) — «Судува» (Литва)/«Црвена Звезда» (Сербия)

    БАТЭ (Белоруссия)/«Пяст» (Польша) — «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия)

    «Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия)/«Сабуртало» (Грузия)

    «Арарат Армения» (Армения)/АИК (Швеция) — «Фероникели» (Косово)/«Линкольн» (Гибралтар)

    «Валур» (Исландия)/«Марибор» — «Ференцварош» (Венгрия)/«Лудогорец» (Болгария)

    «Слован» (Словакия)/«Сутьеска» (Черногория) — «Нью Сэйнтс» (Уэльс)/победитель предварительного раунда

    Проигравший финалист предварительного раунда — «Астана» (Казахстан)/ЧФР (Румыния)

    ХИК (Финляндия)/«ХБ Торсхавн» (Фареры) — «Линфилд» (Северная Ирландия)/«Русенборг» (Румыния)

    «Калью» (Эстония)/«Шкендия» (Македония) — «Дюделанж» (Люксембург)/«Валетта» (Македония)

    Путь претендентов

    «Норчепинг» (Швеция)/«Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Динамо» Мн (Белоруссия)/«Лиепая» (Латвия)

    Победитель предварительного раунда/«Хогесунн» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

    «Лехия» (Польша) — «Интер» Турку (Финляндия)/«Бреннбю» (Дания)

    «Домжале» (Словения)/«Бальцан» (Мальта) — «Мальме» (Швеция)/Победитель предварительного раунда

    ЦСКА София (Болгария)/«Титоград» (Черногория) — «Осиек» (Хорватия)

    «Лачи» (Албания)/«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина)/«Кайрат» (Казахстан)

    АЕК (Кипр)/«Петрокуб» (Македония) — «Левски» (Болгария)/«Ружомберок» (Словакия)

    «Зета» (Черногория)/«Фехервар» (Венгрия) — «Брейдаблик» (Исландия)/«Вадуц» (Лихтенштейн)

    «Мольде» (Норвегия)/«КР Рейкьявик» (Исландия) — «Чукарички» (Сербия)/«Бананц» (Армения)

    «Рома» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия)/«Кукеши» (Албания)

    «Арсенал» Тула (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан)/«Сперанца» (Македония)

    Победитель предварительного раунда/«Легия» (Польша) -«Витебск» (Белоруссия)/КуПС (Финляндия)

    «Габала» (Азербайджан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия)/Победитель предварительного раунда

    «Абердин» (Шотландия)/РоПС (Финляндия) — «Фола» (Люксембург)/«Чихура» (Грузия)

    «Люцерн» (Швейцария) -«Ритерай» (Литва)/Победитель предварительного раунда

    «Краковица» (Польша)/«Дунайска Стреда» (Словакия) — «Атромитос» (Греция)

    «Пюник» (Армения)/«Шкупи» (Македония) — «Яблонец» (Чехия)

    «Раднички» (Сербия)/«Флора» (Эстония) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)

    «Будучност» (Черногория)/«Нарва» (Эстония) — «Заря» (Украина)

    «Вентспилс» (Литва)/«Теута» (Албания) — «Гзира» (Мальта)/«Хайдук» (Хорватия)

    «Страсбур» (Франция) — «Маккаби» Хф (Израиль)/«Мура» (Словения)

    «Вулверхэмтон» (Англия) — «Крусэйдерс» (Северная Ирландия)/«Б36 Торсхавн» (Финляндия)

    «Эспаньол» (Испания) — «Ярнан» (Израиль)/«Левадия» (Эстония)

    «Утрехт» (Голландия) — «Академия Пандев» (Македония)/«Зриньски» (Босния и Герцеговина)

    «Малатьяспор» (Турция) — «Олимпия» Любляна (Словения)/«Рига» (Латвия)

    «Антверпен» (Бельгия) — «Вииторул» (Румыния)

    Победитель предварительного раунда/«Рейнджерс» (Шотландия) — «Корк Сити» (Ирландия)/Победитель предварительного раунда

    «Млада Болеслав» (Чехия) -«Ордабасы» (Казахстан)/«Торпедо» Кутаиси (Грузия)

    «Бранн» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Жальгирис» Каунас (Литва)/«Аполлон» (Кипр)

    АЗ (Голландия) — «Хеккен» (Швеция)

    «Алашкерт» (Армения) — «Македония» (Македония) — «Стяуа» (Румыния)/«Милсами» (Македония)

    «Локомотив» Пловдив (Болгария) — «Радник» (Босния и Герцеговина)/«Спартак» Трнава (Словакия)

    «Арис» (Греция) — АЕЛ (Кипр)

    «Женисс» (Люксембург)/«Тобол» (Казахстан) — «Витория» (Португалия)

    «Гонвед» (Венгрия)/«Жальгирис» Вильнюс (Литва) — «Сабаил» (Азербайджан)/«Универститатя» (Румыния)

    «Шахтер» Солигорск (Белоруссия)/«Хайберниан» (Мальта) — «Эсбьерг» (Дания)

    «Коннас Куэй Номадс» (Уэльс)/«Килмарнок» (Шотландия) — «Партизан» (Сербия) 0

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