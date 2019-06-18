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    «Рома» назвала восприятие фактов Тотти «далеким от реальности»

    Рома Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    «Рома» на своем официальном сайте отреагировала на уход из клуба легендарного нападающего Франческо Тотти.

    Франческо Тотти
    Франческо Тотти

    Тотти после завершения игровой карьеры работал в структуре римского клуба.

    «Клуб крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил, что решил покинуть клуб и отказаться от поста технического директора "Ромы". Мы предложили ему эту роль после ухода Мончи и ждали его ответа.

    Мы полагали, что роль, предложенная Франческо, — одна из самых серьезных в клубе, требует, очевидно, полной самоотдачи и приверженности, что и ожидается от всех топ-менеджеров клуба.

    Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого менеджера. Чтобы это продемонстрировать, ему и предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его, пока он адаптируется.

    Хотя мы понимаем, как ему, должно быть, тяжело принять решение покинуть "Рому" после 30 лет, мы считаем, что его у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов.

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    • Что касается неоднократных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, собранной им в СМИ по всему миру, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Этот сценарий был бы очень чувствительным для клуба. Группа инвесторов не намерена выставлять "Рому" на продажу ни сейчас, ни в будущем.

    Мы желаем Франческо только удачи в том, что он решит делать дальше», — говорится в заявлении клуба. 0

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