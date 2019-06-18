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    Сарри определился с главными целями на трансферном рынке

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    Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с главными целями на трансферном рынке, сообщает SportItalia.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    По данным издания, Сарри хочет видеть в команде нападающего «Интера» Мауро Икарди и защитника «Пари Сен-Жермен» Маркиньоса.

    Икарди может покинуть состав «нерадзурри», поскольку наставник команды Антонио Конте видит на его позиции Ромелу Лукаку.

    Если говорить о Маркиньосе, то его трансфер во многом будет зависеть от того, сможет ли «Пари Сен-Жермен» договориться с «Аяксом» по Маттейсу де Лигту.

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