Сарри определился с главными целями на трансферном рынке

Новый главный тренер «Ювентуса»определился с главными целями на трансферном рынке, сообщает SportItalia.

По данным издания, Сарри хочет видеть в команде нападающего «Интера» Мауро Икарди и защитника «Пари Сен-Жермен» Маркиньоса.

Икарди может покинуть состав «нерадзурри», поскольку наставник команды Антонио Конте видит на его позиции Ромелу Лукаку.

Если говорить о Маркиньосе, то его трансфер во многом будет зависеть от того, сможет ли «Пари Сен-Жермен» договориться с «Аяксом» по Маттейсу де Лигту.

Ранее 25-летний бразильский защитник уже выступал в Серии А за «Рому». 0