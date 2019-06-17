«Спартак» подпишет Понсе в случае продажи одного из форвардов

собирается приобрестив случае продажиили, информирует Metaratings.ru..

По данным издания, президент клуба Леонид Федун обозначил жесткую установку на летнее трансферное окно, согласно которой в случае продажи кого-то из форвардов — Зе Луиша или Адриану — а потом завершит переход игрока «Ромы».

Агенты Понсе еще два месяца назад предлагали его «Краснодару», но те отказались, так как аргентинец, по мнению руководства клуба, не соответствует уровню «быков».

В минувшем сезоне Понсе играл за афинский АЕК на правах арендны. Нападающий провел за греческий клуб 43 матча, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи. 0