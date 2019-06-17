«МЮ» рассматривает двух игроков «Барселоны» на замену Погба

рассматривает двух футболистовв качестве возможной замены полузащитнику, утверждает El Mundo Deportivo.

По информации источника, «красные дьяволы» интересуются хавбеками Филиппе Коутиньо и Иваном Ракитичем. Контракт бразильца с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года, хорвата — до лета 2021 года.

В «МЮ» расставаться с французом не намерены, однако уже начали изучать различные варианты развития ситуации.

В минувшем сезоне Коутиньо провел 54 матча за «Барселону», забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Ракитич принял участие в 54 играх, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость футболиста по transfermarkt.de — 40 миллионов евро. 0