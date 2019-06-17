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    «МЮ» рассматривает двух игроков «Барселоны» на замену Погба

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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух футболистов «Барселоны» в качестве возможной замены полузащитнику Полю Погба, утверждает El Mundo Deportivo.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации источника, «красные дьяволы» интересуются хавбеками Филиппе Коутиньо и Иваном Ракитичем. Контракт бразильца с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года, хорвата — до лета 2021 года.

    В «МЮ» расставаться с французом не намерены, однако уже начали изучать различные варианты развития ситуации.

    В минувшем сезоне Коутиньо провел 54 матча за «Барселону», забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

    Ракитич принял участие в 54 играх, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость футболиста по transfermarkt.de — 40 миллионов евро. 0

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