Агент Мурильо: Переговоры с «Локомотивом» идут

Защитник бразильского «Крузейро»может в ближайшее время перейти в московский «Локомотив», сообщил представитель агентства TFM Аделсон Дуарте.

«Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу.

Вполне возможно, что Мурильо уже находится в Москве, так как вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии», — сказал Дуарте изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Локомотив» заплатит за 22-летнего игрока 2,5 миллиона евро, а контракт Мурильо с железнодорожниками будет рассчитан на пять лет.

В «Крузейру» защитник считается игроком запаса, клуб владеет 75 процентами прав на футболиста. 0