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    Агент Мурильо: Переговоры с «Локомотивом» идут

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    Защитник бразильского «Крузейро» Мурильо может в ближайшее время перейти в московский «Локомотив», сообщил представитель агентства TFM Аделсон Дуарте.

    Мурильо
    Мурильо

    «Знаю, что переговоры в самом разгаре. Но закрыта ли сделка на данный момент, сказать не могу.

    Вполне возможно, что Мурильо уже находится в Москве, так как вчера завершился турнир, в котором участвовала сборная Бразилии», — сказал Дуарте изданию «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее бразильские СМИ сообщили, что «Локомотив» заплатит за 22-летнего игрока 2,5 миллиона евро, а контракт Мурильо с железнодорожниками будет рассчитан на пять лет.

    В «Крузейру» защитник считается игроком запаса, клуб владеет 75 процентами прав на футболиста. 0

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