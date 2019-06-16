«Динамо» забило 11 голов словенскому клубу

Московское «Динамо» разгромило словенский «Дравоград» (11:0) в товарищеском матче в рамсках тренировочного сбора в Словении.

Хет-трик сделал 19-летний Данил Липовой, дубли оформили Мигел Кардозу и Вячеслав Грулёв, по голу в этой игре забили Жоаозиньо, Григорий Морозов, Алексей Козлов и Иван Темников.

«Дравоград» — победитель зоны «Север» третьей словенской лиги в сезоне-2018/19.