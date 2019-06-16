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    «Динамо» забило 11 голов словенскому клубу

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    Московское «Динамо» разгромило словенский «Дравоград» (11:0) в товарищеском матче в рамсках тренировочного сбора в Словении.

    «Динамо»
    «Динамо»

    Хет-трик сделал 19-летний Данил Липовой, дубли оформили Мигел Кардозу и Вячеслав Грулёв, по голу в этой игре забили Жоаозиньо, Григорий Морозов, Алексей Козлов и Иван Темников.

    «Дравоград» — победитель зоны «Север» третьей словенской лиги в сезоне-2018/19.

    Товарищеский матч
    «Динамо» (Россия) — «Дравоград» (Словения) — 11:0 (4:0)
    Голы: Жоаузинью, 6 (1:0). Кардозу, 14 (2:0). Кардозу, 29 (3:0). Морозов, 40 (4:0). Грулев, 54 (5:0). Грулев, 57 (6:0). Липовой, 60 (7:0). Козлов, 65 (8:0). Темников, 80 (9:0). Липовой, 82 (10:0). Липовой, 90 (11:0)Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Плиев, Евгеньев, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Соу, Марков, Панченко«Динамо» второй тайм: Лещук, Козлов, Рыков, Евгеньев, Калинин, Москвичёв, Темников, Липовой, Грулёв, Терехов, Черных
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