Буффон не исключает завершения карьеры

Вратарь, который ранее заявил об уходе из «Пари Сен-Жермен», поделился планами на будущее.

Джанлуиджи Буффон as.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Сейчас я точно так же, как прошлым летом, нахожусь в необычайном состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.

Безусловно, опыт в Париже был исключительным во всех отношениях. У него был только один минус: он отнял у моей жены и детей время, но у меня будет время наверстать упущенное», — приводит слова Буффона Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне Буффон провел 25 матчей за парижан и пропустил 25 голов. 0