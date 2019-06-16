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    Буффон не исключает завершения карьеры

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    Вратарь Джанлуиджи Буффон, который ранее заявил об уходе из «Пари Сен-Жермен», поделился планами на будущее.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Сейчас я точно так же, как прошлым летом, нахожусь в необычайном состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.

    Безусловно, опыт в Париже был исключительным во всех отношениях. У него был только один минус: он отнял у моей жены и детей время, но у меня будет время наверстать упущенное», — приводит слова Буффона Corriere dello Sport.

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