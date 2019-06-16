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    «Барселона» планирует продать семь футболистов

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    По информации Sport.es, «Барселона» в ближайшее время собирается заработать на продаже футболистов 65 миллионов евро.

    Яспер Силлессен
    Яспер Силлессен

    По данным источника, каталонцы до 30 июня хотят продать Андре Гомеша, Яспера Силлессена, Дениса Суареса, Рафинью, Сержи Паленсию и Андре Ортолу.

    Также известно, что «сине-гранатовые» начали переговоры о трансфере 25-летнего португальского защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру.

    Напомним, в сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах Примеры команда Эрнесто Вальверде одержала 26 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. 0

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