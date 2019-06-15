Ребко объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россииобъявил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста. Я не ухожу из футбола, сейчас я поступаю на тренерские курсы в ВШТ и надеюсь стать тренером», — цитирует Ребко Sport24.

В первой команде «Спартака» хавбек дебютировал при Олеге Романцеве, в возрасте 16 лет и 78 дней, став самым молодым футболистом за всю историю «красно-белых» и самым молодым игроком за всю историю чемпионата России. В составе сборной России полузащитник сыграл три матча.

Также Ребко поиграл за «Рубин», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч-Энергию», «Арарат» (Москва) и «Ротор». 0