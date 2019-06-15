«Аталанта» ведет переговоры по игроку сборной Украины

продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника, сообщает Football Italia

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает, что чемпион Бельгии пойдёт на уступки и снизит цену на 26-летнего хавбека с € 20 млн до € 15 млн.

Сам украинец уже дал свое согласие на переход в «Аталанту», которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Серии А и получила путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На счету футболиста 16 забитых мячей и 16 результативных передач. 0