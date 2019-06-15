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    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к хавбеку «Ньюкасла»

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ньюкасл
    «Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, сообщает The Mirror.

    Шон Лонгстафф
    Шон Лонгстафф

    Как утверждает источник, «красные дьяволы» хотят осуществить этот трансфер в ближайшее время. Манчестерский клуб планирует потратить на эту покупку 25 миллионов фунтов.

    Действующее соглашение 21-летнего хавбека с «сороками» рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Лонгстафф, получивший в конце чемпионата травму, провел только девять матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0

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