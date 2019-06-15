«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к хавбеку «Ньюкасла»

планирует подписать полузащитника, сообщает The Mirror.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» хотят осуществить этот трансфер в ближайшее время. Манчестерский клуб планирует потратить на эту покупку 25 миллионов фунтов.

Действующее соглашение 21-летнего хавбека с «сороками» рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста по данным transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лонгстафф, получивший в конце чемпионата травму, провел только девять матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0