СМИ: Игуаин планирует завершить карьеру в «Ювентусе»

Нападающийнамерен продолжить играть за туринский клуб, передает Sky Sports.

Права на аргентинского футболиста принадлежат туринцам, однако первую часть сезона нападающий отыграл в другом итальянском клубе — в «Милане», а затем перешел в английский «Челси», в составе которого стал победителем Лиги Европы.

«Гонсало уважает свой контракт и поэтому останется с "Ювентусом" еще на два года. Его выступления за "Юве" были хорошими, и играть за другую команду в Италии не является решением.

Если Гонсало снова сыграет в Италии, то только за "Юве", который им владеет. Думаю, что это может быть год Гонсало. У него столько сил и решимости, и он хочет завершить карьеру в туринском клубе», — заявил брат Игуаина.

Контракт 31-летнего аргентинца с «бьянконери» рассчитан до 30 июня 2021 года. 0