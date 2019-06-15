Анюков станет тренером «Зенита»

Генеральный директоррассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба

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«Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности. Луке Джорджевичу​ предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.

Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Наша цель не изменилась — это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

35-летний Юрий Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года, 36-летний Александр Анюков играет за сине-бело-голубых с 2005 года. 0