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    Анюков станет тренером «Зенита»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым​.

    Александр Анюков
    Александр Анюков

    «Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности. Луке Джорджевичу​ предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.

    Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Наша цель не изменилась — это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

    35-летний Юрий Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года, 36-летний Александр Анюков играет за сине-бело-голубых с 2005 года. 0

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