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    «Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри

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    «Ювентус» договорился с «Челси» о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри на аналогичную должность в туринском клубе, сообщает Sky Sport Italia.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, осталось согласовать лишь мелкие детали.

    «Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.

    Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси», после чего сможет подписать с «Ювентусом» трехлетний контракт.

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