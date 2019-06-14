«Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри

Маурицио Сарри
globallookpress.com
Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, осталось согласовать лишь мелкие детали.
«Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.
Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси», после чего сможет подписать с «Ювентусом» трехлетний контракт.
Новым главным тренером «синих» станет Фрэнк Лэмпард, в минувшем сезоне работавший с «Дерби Каунти». 0