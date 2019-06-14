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    Олич: Время в ЦСКА — один из лучших периодов моей карьеры

    ЦСКА Футбол России
    Хорватский нападающий Ивица Олич вспомнил свой период карьеры, который провел в ЦСКА, а также отметил высокий уровень проведения чемпионата мира-2018 в России.

    Ивица Олич
    Ивица Олич

    «3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Не только по результату, но и по организации. Этот ЧМ закончился почти без проблем между болельщиками разных стран. Как по мне, это огромный успех России», — сказал Олич «Чемпионату».

    «Когда я играл в ЦСКА, очень много игроков из ЦСКА играли в сборной России. Я с огромным удовольствием тогда отправлялся в свою национальную команду, а российские игроки говорили: "Ааааа, ну надо поехать поиграть за сборную". А сегодня я вижу, что теперь за сборную хотят играть, стремятся, весь ваш народ болеет за сборную. Меня удивило это, очень хочу поблагодарить Черчесова за то, что он проделал такую работу», — добавил хорват.

    Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2007 год. 0

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