Слуцкий по-прежнему мечтает сделать карьеру в Европе

Главный тренер «Витесса»заявил, что пока не готов вернуться к работе в РПЛ.

«На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с "Витессом". Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?

У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у "Витесса" твой контракт, или нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с "Витессом", нет.

Конечно, я чувствую интерес со стороны российских клубов. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла. Какая мечта? Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться.

Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс». 0