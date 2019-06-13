Названы самые дорогие футболисты в мире

Лидер списка — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Француз оценивается в 252 миллиона евро. Второе место занимает полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (219,6 миллионов евро), а замыкает тройку «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (207,8 миллиона евро).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси — на четвертом месте рейтинга (167,4 млн). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (118,1) — на 20-м месте.
ТОП-20 самых дорогих футболистов мира:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 252 миллиона евро
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 219,6
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 207,8
4. Лионель Месси («Барселона») — 167,4
5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 159,4
6. Садио Мане («Ливерпуль») — 157,8
7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 155,2
8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 144,2
9. Антуан Гризманн («Атлетико») — 143,8
10. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 137,1...
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 136,9
12. Габриэль Жезус («Манчестер Сити») — 130,6
13. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») — 130,2
14. Филиппе Коутинью («Барселона») — 129,4
15. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») — 125,2
16. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 125,1
17. Неймар (ПСЖ) — 124,7
18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 123,5
19. Эден Азар («Реал») — 120,7
20. Криштиану Роналду («Ювентус») — 118,1 0