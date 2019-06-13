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    Названы самые дорогие футболисты в мире

    Футбол Франции ПСЖ
    Международный центр спортивных исследований CIES (Швейцария) опубликовал топ-100 самых дорогих футболистов мира.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Лидер списка — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Француз оценивается в 252 миллиона евро. Второе место занимает полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (219,6 миллионов евро), а замыкает тройку «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (207,8 миллиона евро).

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси — на четвертом месте рейтинга (167,4 млн). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (118,1) — на 20-м месте.

    ТОП-20 самых дорогих футболистов мира:

    1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 252 миллиона евро
    2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 219,6
    3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 207,8
    4. Лионель Месси («Барселона») — 167,4
    5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 159,4
    6. Садио Мане («Ливерпуль») — 157,8
    7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 155,2
    8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 144,2
    9. Антуан Гризманн («Атлетико») — 143,8
    10. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 137,1...
    11. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 136,9
    12. Габриэль Жезус («Манчестер Сити») — 130,6
    13. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») — 130,2
    14. Филиппе Коутинью («Барселона») — 129,4
    15. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») — 125,2
    16. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 125,1
    17. Неймар (ПСЖ) — 124,7
    18. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 123,5
    19. Эден Азар («Реал») — 120,7
    20. Криштиану Роналду («Ювентус») — 118,1 0

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