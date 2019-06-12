«Реал» презентовал Йовича на «Сантьяго Бернабеу»

Лука Йович
globallookpress.com
В ходе мероприятия сербский футболист предстал перед болельщиками «сливочных», отправил на трибуну несколько мячей и попозировал перед фотографами.
«Королевский клуб» выложит за Йовича от 60 до 70 миллионов евро. Права на 21-летнего футболиста до недавнего времени принадлежали «Айнтрахту». 30% от сделки достанутся «Бенфике», откуда нападающий и перешел в немецкий клуб.
В минувшем сезоне Лука принял участие в 48 матчах за немецкий клуб, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.
🔴🏟 LIVE: Luka Jović takes to the Bernabéu pitch! #WelcomeJovic | #RMTV https://t.co/q7UockcSuH— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 juni 2019