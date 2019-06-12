«Реал» презентовал Йовича на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичканападающего

В ходе мероприятия сербский футболист предстал перед болельщиками «сливочных», отправил на трибуну несколько мячей и попозировал перед фотографами.

«Королевский клуб» выложит за Йовича от 60 до 70 миллионов евро. Права на 21-летнего футболиста до недавнего времени принадлежали «Айнтрахту». 30% от сделки достанутся «Бенфике», откуда нападающий и перешел в немецкий клуб.

В минувшем сезоне Лука принял участие в 48 матчах за немецкий клуб, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

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