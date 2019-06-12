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    «Спартак» хочет подписать Гильерме

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    Московский «Спартак» интересуется вратарем столичного «Локомотива» Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    Руководство красно-белых хочет воспользоваться ситуацией с контрактом голкипера, который не может договориться с «Локо» об условиях нового договора.

    «Железнодорожники» считают завышенными требования 33-летнего вратаря по зарплате (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро).

    Действующее соглашение Гильерме рассчитано до декабря этого года. В скором времени он может начать переговоры с другими командами, чтобы по истечении срока контракта с «Локомотивом» сменить клуб на правах свободного агента.

    «Спартак» хочет усилить вратарскую линию. Возможно, красно-белые расстанутся с кем-то из своих нынешних вратарей — Артемом Ребровым, Александром Селиховым или Александром Максименко. 0

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