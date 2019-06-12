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    Головин: Хотелось ответить Фабрегасу, но главное — три очка

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0).

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Ожидание от следующего сезона — быть в тройке с "Монако". По игре: мы выступили намного сильнее. При удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше, когда мог забивать.

    Надеюсь, что в следующем сезоне буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное — это три очка», — цитирует Головина «Чемпионат».

    Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. 0

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