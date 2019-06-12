«Рома» интересуется форвардом «Зенита»

Нападающийможет продолжить карьеру в, утверждает Calciomercatoweb.

По информации источника, 23-летний аргентинец может стать одной из первых покупок нового тренера римлян Паулу Фонсеки, перешедший накануне в римский клуб из донецкого «Шахтера».

Отмечается, что Дриусси рассматривается как замена Эдину Джеко, который в ближайшее время завершит трансфер в «Интер».

В сезоне-2018/19 Дриусси забил 13 голов и сделал 11 голевых передач в 42 матчах в составе «Зенита», выигравший чемпионат России и в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

«Рома» завершила чемпионат Италии на шестом месте и будет играть в Лиге Европы. 0