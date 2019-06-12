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    «Рома» интересуется форвардом «Зенита»

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    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Роме», утверждает Calciomercatoweb.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    По информации источника, 23-летний аргентинец может стать одной из первых покупок нового тренера римлян Паулу Фонсеки, перешедший накануне в римский клуб из донецкого «Шахтера».

    Отмечается, что Дриусси рассматривается как замена Эдину Джеко, который в ближайшее время завершит трансфер в «Интер».

    В сезоне-2018/19 Дриусси забил 13 голов и сделал 11 голевых передач в 42 матчах в составе «Зенита», выигравший чемпионат России и в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

    «Рома» завершила чемпионат Италии на шестом месте и будет играть в Лиге Европы. 0

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