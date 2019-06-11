Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Австрии

Определились соперникипо двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов в Австрии, информирует официальный сайт клуба.

29 июня команда Сергея Семака проведет в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во второй — с белградской «Црвеной Звездой».

Кроме того, в рамках этих же сборов 21 июня сине-бело-голубые сыграют с «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».

Тренировочные сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 18 по 29 июня. Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, где питерцы разыграет Суперкубок России с «Локомотивом». 0