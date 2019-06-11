Хави: Аршавин мог оказаться в «Барселоне»

Экс-полузащитникрассказал, что бывший форвард сборной Россиимог подписать контракт с каталонским клубом.

«Да, действительно, он мог перейти к нам. Об этом постоянно говорили, даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в "Барселону".

Но каждое лето вылезает столько имен в связке с "Барсой", что в итоге не знаешь, что правда, а что нет. Я много раз видел в СМИ: Аршавин может переехать в Барселону», — рассказал Хави в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Напомним, в мае текущего года 39-летний Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В составе сине-гранатовых испанский хавбек восемь раз становился чемпионом Испании, трижды брал кубок страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. 0