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    Хави: Аршавин мог оказаться в «Барселоне»

    Трансферы Футбол России Зенит Футбол Испании Барселона
    Экс-полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, что бывший форвард сборной России Андрей Аршавин мог подписать контракт с каталонским клубом.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Да, действительно, он мог перейти к нам. Об этом постоянно говорили, даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в "Барселону".

    Но каждое лето вылезает столько имен в связке с "Барсой", что в итоге не знаешь, что правда, а что нет. Я много раз видел в СМИ: Аршавин может переехать в Барселону», — рассказал Хави в интервью на YouTube-канале «КраСава».

    Напомним, в мае текущего года 39-летний Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он защищал цвета «Барселоны» с 1998 по 2015 год. В составе сине-гранатовых испанский хавбек восемь раз становился чемпионом Испании, трижды брал кубок страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. 0

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