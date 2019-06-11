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    Гол Ионова принес сборной России победу над Кипром

    Россия — Кипр: счет матча 1:0, обзор гола

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Сборная России одержала домашнюю победу над командой Кипра (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов

    Единственный мяч был забит на 38-й минуте. Зобнин здорово сработал в отборе на левом фланге, далее сделал передачу на край штрафной Кудряшову, тот уже прострелил в центр, откуда Алексей Ионов в касание пробил точно в ближний угол ворот — мяч прошёл под ногой вратаря.

    После этого матча в активе сборной России 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция.

    В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.

    Евро-2020. Группа I. 4-й тур
    Россия — Кипр 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 38 ИоновРоссия: Гилерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов, Зобнин (Баринов, 78), Миранчук (Миранчук, 64), ДзюбаКипр: Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Артиматас, Макрис (Шполярич, 81), СотериуПредупреждения: Макрис (20), Головин (45), Маргаса (63), Кудряшов (73)

    В параллельном матче группы I cборная Бельгии обыграла на своем поле команду Шотландии со счетом 3:0.

    В составе победителей дубль на оформил нападающий Ромелу Лукаку (45+1, 57). Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне (90+2).

    6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Сан-Марино. 0

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