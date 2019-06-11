Россия — Кипр: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит на 38-й минуте. Зобнин здорово сработал в отборе на левом фланге, далее сделал передачу на край штрафной Кудряшову, тот уже прострелил в центр, откуда Алексей Ионов в касание пробил точно в ближний угол ворот — мяч прошёл под ногой вратаря.
После этого матча в активе сборной России 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция.
В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.
В параллельном матче группы I cборная Бельгии обыграла на своем поле команду Шотландии со счетом 3:0.
В составе победителей дубль на оформил нападающий Ромелу Лукаку (45+1, 57). Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне (90+2).
6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Сан-Марино. 0