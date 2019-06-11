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    «Исландия» — «Турция»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Исландия — Турция: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.06.2019)

    Евро-2020 Сборная Исландии Сборная Турции
    В 21:45 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч «Исландия» — «Турция».

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    Последний матч между собой: «Турция» — «Исландия» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Исландия»).

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