«Спартаку» приписывают интерес к сыну Георге Хаджи

«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Вииторула», информирует Digisport.

По информации издания, за 20-летним игроком также следят «Севилья» и «Арсенал».

Сумма трансфера Хаджи оценивается в 8,5 миллиона евро.

Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим по сумме в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в «Андерлехт» (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в «Тоттенхэм» (9,5 миллионов).

Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала», «Барселоны» и сборной Румынии Георге Хаджи, который тренирует «Вииторул».

В сезоне 2018/19 Янис Хаджи провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач. 0