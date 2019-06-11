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    «Спартаку» приписывают интерес к сыну Георге Хаджи

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    «Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи, информирует Digisport.

    Янис Хаджи
    Янис Хаджи

    По информации издания, за 20-летним игроком также следят «Севилья» и «Арсенал».

    Сумма трансфера Хаджи оценивается в 8,5 миллиона евро.

    Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим по сумме в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в «Андерлехт» (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в «Тоттенхэм» (9,5 миллионов).

    Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала», «Барселоны» и сборной Румынии Георге Хаджи, который тренирует «Вииторул».

    В сезоне 2018/19 Янис Хаджи провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач. 0

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