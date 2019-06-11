Де Росси продолжит карьеру за океаном

Бывший полузащитникрешил продолжить свою карьеру в МЛС, утверждает ESPN.

Как сообщает источник, 35-летний итальянец принял предложение подписать контракт с «Лос-Анджелесом»​, который дебютировал в МЛС в 2014 году, а в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Напомним, де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году. В составе римлян полузащитник провел 616 матчей, забил 63 мяча и сделал 54 голевых передачи.

Вместе с «джаллоросси» он дважды выигрывал Кубок Италии (2006/07, 2007/08) и один раз Суперкубок Италии (2007). 0