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    Де Росси продолжит карьеру за океаном

    Трансферы Футбол Италии Рома MLS
    Бывший полузащитник «Ромы» Даниеле де Росси​ решил продолжить свою карьеру в МЛС, утверждает ESPN.

    Даниеле де Росси​
    Даниеле де Росси​

    Как сообщает источник, 35-летний итальянец принял предложение подписать контракт с «Лос-Анджелесом»​, который дебютировал в МЛС в 2014 году, а в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

    Напомним, де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году. В составе римлян полузащитник провел 616 матчей, забил 63 мяча и сделал 54 голевых передачи.

    Вместе с «джаллоросси» он дважды выигрывал Кубок Италии (2006/07, 2007/08) и один раз Суперкубок Италии (2007). 0

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